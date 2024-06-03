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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Махачев перенес стафилококковую инфекцию перед боем с Порье: «Где-то фотография вылезла, на которой видно, что у меня стафилококк. Ну... Немного он меня помучила»

«Да, у меня были проблемы со здоровьем перед боем с Порье. Где-то фотография вылезла, на которой видно, что у меня стафилококк.

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