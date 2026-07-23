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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Свищев: «В условиях санкций сохранена российская школа фигурного катания – это признано мировыми экспертами. А Плющенко таковым сегодня не является»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев Свищев поддержал Дегтярева после критики Плющенко о «деградации» фигуристов Ранее Плющенко, комментируя переход сына Александра в сборную Азербайджана, заявил: «У нас здесь идет деградация, честно скажу.

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