Политолог Мартынов объяснил, почему новые санкции ЕС сильнее бьют по самой Европе

Политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов заявил, что 21-й пакет санкций Евросоюза носит преимущественно ритуальный характер и сильнее отражается на самой европейской экономике, чем на России.
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