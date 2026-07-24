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Политолог Мартынов объяснил, почему новые санкции ЕС сильнее бьют по самой Европе

Политолог Мартынов объяснил, почему новые санкции ЕС сильнее бьют по самой Европе

Политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов заявил, что 21-й пакет санкций Евросоюза носит преимущественно ритуальный характер и сильнее отражается на самой европейской экономике, чем на России.

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