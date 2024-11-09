Победа Трампа приведет к серьезным изменениям в России, — экстрасенс Ирэн ОрлонскаяСогласно мнению экстрасенса Галины Янко, если Дональд Трамп вновь одержит победу на президентских выборах в США, это может стать мощным толчком к серьезным изменениям в России.
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