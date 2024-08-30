Брухунова показала редкие кадры общения сына с Петросяном: уже проявляет строгость

Семья Евгения Петросяна сейчас наслаждается последними летними деньками в солнечном Сочи. Молодая жена юмориста активно ведет свои соцсети, но семейными кадрами делится достаточно редко, поэтому поклонники жадно внимают, если такие снимки или ролики появляются в блоге Татьяны Брухуновой.