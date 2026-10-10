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Мэр Днепропетровска сбежал с Украины из-за расследования о коррупции

Мэр Днепропетровска сбежал с Украины из-за расследования о коррупции

Украину срочно покинул мэр Днепропетровска Борис Филатов (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) после того, как против него завело уголовное дело национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщает 10 октября Telegram-канал Insider UA.

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