Мэр Днепропетровска сбежал с Украины из-за расследования о коррупции

Украину срочно покинул мэр Днепропетровска Борис Филатов (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) после того, как против него завело уголовное дело национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщает 10 октября Telegram-канал Insider UA.
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