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SPLETNIK

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"Острое ощущение ненужности". Елена Исинбаева рассказала, как переживала завершение спортивной карьеры 10 лет назад

"Острое ощущение ненужности". Елена Исинбаева рассказала, как переживала завершение спортивной карьеры 10 лет назад

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, которая уже давно не живёт в России, рассказала, как ей далось завершение спортивной карьеры в 2016 году.

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