"Острое ощущение ненужности". Елена Исинбаева рассказала, как переживала завершение спортивной карьеры 10 лет назад

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, которая уже давно не живёт в России, рассказала, как ей далось завершение спортивной карьеры в 2016 году.
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