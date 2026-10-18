Андрей Бунич: Если курс на огосударствление экономики продолжится, на горизонте ближайшего года рискуем получить стагнацию Андрей Захарченко Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич Доля россиян, которые не собираются открывать бизнес, выросла на 6 процентных пунктов относительно 2025 г.
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