Андрей Бунич: Если курс на огосударствление экономики продолжится, на горизонте ближайшего года рискуем получить стагнацию Андрей Захарченко Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич Доля россиян, которые не собираются открывать бизнес, выросла на 6 процентных пунктов относительно 2025 г.