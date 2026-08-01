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«Схожу с ума»: Юлия Савичева берет паузу из-за травли в сети

«Схожу с ума»: Юлия Савичева берет паузу из-за травли в сети

Звезда столкнулась с хейтом из-за смены жанра музыки. Юлия Савичева Социальные сетиПоследний год Юлия Савичева активно экспериментирует с музыкальными жанрами, выбирая тяжелый рок, однако многие ее поклонники встретили смену музыкального курса без восторга.

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