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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Ивлееву проверяют налоговики после "устроенного шабаша"

Ивлееву проверяют налоговики после "устроенного шабаша"

Проверка имеет "все шансы завершиться возбуждением уголовного дела" Анастасию Ивлееву по материалам полиции проверяет налоговая служба, сообщает в своем Telegram-канале глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

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Комментарии
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СБ
Сергей Б
эй, налоговая - разберитесь как Ивлеева оприходовала деньги, поступившие в ее казну за участие в оргии? Налом? а как уход от налогов?
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20 час.
Александр Лагуткин
Это давно нужно было сделать. И введите прогрессивный налог на доходы, как это сделано например во Франции. Может поменьше будут &quot;дичать&quot; от шаровых денег эти слуги сатаны, которые  не производят ничего полезного для страны.
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20 час.

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