Ивлееву проверяют налоговики после "устроенного шабаша"

эй, налоговая - разберитесь как Ивлеева оприходовала деньги, поступившие в ее казну за участие в оргии? Налом? а как уход от налогов?

Александр Лагуткин

Это давно нужно было сделать. И введите прогрессивный налог на доходы, как это сделано например во Франции. Может поменьше будут "дичать" от шаровых денег эти слуги сатаны, которые не производят ничего полезного для страны.