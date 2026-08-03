В центре Гамалеи анонсировали создание трех новых вакцин от рака

В России собираются разработать три новые вакцины против онкологических заболеваний. Об этом сообщил РИА Новости Александр Гинцбург, академик РАН и научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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