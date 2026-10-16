Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин во время во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск оценил профессионализм действий противовоздушной обороны, но указал на необходимость повысить эффективность ее работы.
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