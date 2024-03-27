Китайская компания Douyin запрещает ИИ-контент для предотвращения дезинформации

Китайская компания Douyin запретила использование контента, генерируемого искусственным интеллектом (AIGC), для создания и публикации контента, который противоречит науке, фабрикует информацию или распространяет слухи, согласно уведомлению в ее аккаунте WeChat в среду.
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