Елену Летучую едва не убили в Сыктывкаре

Шоу «Ревизорро» стало одним из самых востребованных проектов на телеканале «Пятница». Ведущая Лена Летучая, принявшая участие в программе, привнесла в нее свою уникальную харизму и стала её настоящей изюминкой.
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