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Журнал «Профиль»

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МИД КНР заявил о подготовке ответных мер на новый торговый протекционизм США

МИД КНР заявил о подготовке ответных мер на новый торговый протекционизм США

США готовят нормативные акты о запрете на новые китайские модули оптических приемопередатчиков, а также о введении пошлин и минимальных цен на поликристаллический кремний и связанную с ним продукцию из КНР.

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