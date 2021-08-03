Индийские СМИ: В афганской трагедии виновны США, Россия и Пакистан

Русские и американцы несут прямую ответственность за трагедию Афганистана, но Пакистан, долгое время стоявший за боевиками, виновен не в меньшей, а то и большей мере, пишет Первез Худбхой (Pervez Hoodbhoy) на страницах индийского издания ThePrint.