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Индийские СМИ: В афганской трагедии виновны США, Россия и Пакистан

Русские и американцы несут прямую ответственность за трагедию Афганистана, но Пакистан, долгое время стоявший за боевиками, виновен не в меньшей, а то и большей мере, пишет Первез Худбхой (Pervez Hoodbhoy) на страницах индийского издания ThePrint.

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