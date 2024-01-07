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Егор Закроев: «Чикмарева и Янченков пропустили контрольные прокаты из-за серьезного падения с подкрутки. Сказалась нервная подготовка к сезону»

На чемпионате России-2023 в Челябинске пара завоевала бронзу. – Ожидал увидеть такой результат от ребят? – На чемпионат России мы ехали тремя парами.

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