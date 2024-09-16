В Хабаровском крае сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Безопасность глазами детей»

В рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения инспектор по пропаганде Наталья Сербинович организовала информационно-пропагандистское мероприятие по дорожной безопасности для учащихся начальных классов средней школы № 1 города Николаевска-на-Амуре.
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