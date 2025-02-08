Развивается драма: Захарова прокомментировала пикантную ситуацию вокруг Макрона и его жены

МОСКВА, 9 февраля, ФедералПресс. История вокруг четы Макрон вызывает значительный интерес не только во Франции, но и за ее пределами, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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