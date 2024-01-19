Поражение от «Атлетико» стало для «Реала» первым с сентября прошлого года

Вчера в 1/8 финала Кубка Испании прервалась беспроигрышная серия «Реала», насчитывавшая 21 матч. Предыдущий раз «Королевский клуб» терпел поражение 24 сентября 2023 года – 1:3 в гостях от того же «Атлетико», только в Ла Лиге.