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Сумма выйдет неплохая: Никас Сафронов решил заработать на гибели кота Твикса

Сумма выйдет неплохая: Никас Сафронов решил заработать на гибели кота Твикса

Художник не смог пройти мимо трагедии безвинно пострадавшего животного. Никас Сафронов в мастерской соцсетиВся Россия обсуждает историю кота Твикса, не доехавшего из Екатеринбурга до Санкт-Петербурга, а замерзшего насмерть в городе Кирове.

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