Сумма выйдет неплохая: Никас Сафронов решил заработать на гибели кота Твикса

Художник не смог пройти мимо трагедии безвинно пострадавшего животного. Никас Сафронов в мастерской соцсетиВся Россия обсуждает историю кота Твикса, не доехавшего из Екатеринбурга до Санкт-Петербурга, а замерзшего насмерть в городе Кирове.