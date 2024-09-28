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Царьград

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"В этой стране? Я не сумасшедший!": В кино - патриот, в жизни даёт странные интервью о России. Что скрывает актёр Андрей Смоляков?

"В этой стране? Я не сумасшедший!": В кино - патриот, в жизни даёт странные интервью о России. Что скрывает актёр Андрей Смоляков?

Андрей Смоляков, который всегда пользовался большой любовью у зрителей и играл в кино патриотов, в повседневной жизни даёт странные интервью о России.

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Комментарии
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Ирина Быкова
Не зря говорится, что друг познается в беде. Благодаря СВО с наших кумиров мигом слетели маски. Раньше и представить было невозможно, что они столь низкие твари. Бог им судья. А от нас зрителей: презрение, отвращение и игнор.
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