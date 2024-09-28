"В этой стране? Я не сумасшедший!": В кино - патриот, в жизни даёт странные интервью о России. Что скрывает актёр Андрей Смоляков?

Ирина Быкова

Не зря говорится, что друг познается в беде. Благодаря СВО с наших кумиров мигом слетели маски. Раньше и представить было невозможно, что они столь низкие твари. Бог им судья. А от нас зрителей: презрение, отвращение и игнор.