Как появилась песня «Мурка»: реальная история Маруси Климовой

«Мурка» по праву входит в число самых популярных русскоязычных песен 20 века. Она считалась едва ли не гимном криминального мира, но знали ее наизусть почти все, начиная от высоких партийных чиновников, заканчивая школьниками.
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