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Rocket Lab успешно завершила интеграцию второго космического аппарата Pioneer для Varda Space Industries

Rocket Lab успешно завершила интеграцию второго космического аппарата Pioneer для Varda Space Industries

Компания Rocket Lab USA объявила об успешном завершении интеграции и тестирования своего второго космического аппарата Pioneer для Varda Space Industries, пионера в области фармацевтической обработки в космосе и гиперзвуковой логистики возвращения в атмосферу.

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