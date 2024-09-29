Rocket Lab успешно завершила интеграцию второго космического аппарата Pioneer для Varda Space Industries

Компания Rocket Lab USA объявила об успешном завершении интеграции и тестирования своего второго космического аппарата Pioneer для Varda Space Industries, пионера в области фармацевтической обработки в космосе и гиперзвуковой логистики возвращения в атмосферу.
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