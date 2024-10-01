В Омске сразу три школы полностью закрыли на карантин из-за ОРВИ. Число классов, которые не учатся из-за высокой заболеваемости, выросло в три раза.
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В Омске сразу три школы полностью закрыли на карантин из-за ОРВИ. Число классов, которые не учатся из-за высокой заболеваемости, выросло в три раза.