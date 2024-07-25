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Царьград

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Плановый полёт "Ночного охотника" обернулся трагедией. Экипаж погиб: В Минобороны уточнили детали крушения Ми-28

Плановый полёт "Ночного охотника" обернулся трагедией. Экипаж погиб: В Минобороны уточнили детали крушения Ми-28

В Минобороны России уточнили детали крушения Ми-28 в Калужской области. Выяснилось, что это был плановый полёт "Ночного охотника", который обернулся трагедией.

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