Ещё одно покушение на генерала? Что известно о стрельбе в Энгельсе

В Саратовской области – если быть совсем точными, в Энгельсе, совершено покушение на военнослужащего.
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Пока, всё чем могут ответить-возбудить дело.На этом фантазия иссякает.
Сколько уже талдычили - и всё "мимо мозга и кассы"...
С первых дней СВО надо было "иниралоф" преревести "на казарму"".
Разнеженные какие, твари конченые.
А фашики так и вычисляют - слишком много "цифрового следа" от этих откровенных ДЕГЕНЕРАТОВ, которые в тылу.
От "жены и сиськи" оторваться не могут - комфорт пропадёт...
Казнокрады - главные враги нашей России. К стенке их!
СМЕРШ--- ЧТО БЫ ВЕРНУТЬ НА ВРЕМЯ СВО НАДО РОДИНУ ЛЮБИТЬ ---А ТО МОГУТ САМИ НА СЕБЯ ВЫЙТИ ПРЕДАТЕЛИ КОРРУПЦИОНЕРЫ ВОТ И НЕ ВОЗДАЮТ РАССТРЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ ПО РАССТРЕЛУ ПРЕДАТЕЛЕЙ ( но вся ***интеллигенция*** переводит стрелки на уголовные преступления и там могут быть перекосы ---МЫ ТРЕБУЕМ ПРЕДАТЕЛЕЙ А НЕ ПРОСТЫХ УГОЛОВНИКОВ .....КАЗНОКРАДЫ ПРЕДАТЕЛИ ЖИВУТ КЛАНОМ А ЭТИ СВЯЗИ НАДО РУБИТЬ
То , что ресурсы выделены, еще не означает, что они будут эффективно потрачены. И я даже не о коррупции, просто обычным выделением ресурсов невозможно решить технические проблемы, воспитать и обучить персонал, повысить мастерство.... На османский флот было выделено больше средств чем, на русский, притом многократно . Но это не спасло его от поражения.... Уменье и выучка оказались важнее .. Так же и сейчас можно набрать по объявлению людей , например мигрантов строителей из Таджикистана.... Выделить им триллион долларов и ждать, что они создадут то что создал Илон Маск .. А потом еще их и упрекать, хотя они возможно выкручивались как могли. .
Давно пора вводить Смерш. Давно пора разгромить украинский Генштаб!
Всех кто причастен к терактам расстрел, даже если это подростки. Изменников к стенке!