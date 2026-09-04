Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Ещё одно покушение на генерала? Что известно о стрельбе в Энгельсе

Ещё одно покушение на генерала? Что известно о стрельбе в Энгельсе

В Саратовской области – если быть совсем точными, в Энгельсе, совершено покушение на военнослужащего.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Gennady Sokolovsky
Gennady Sokolovsky

Сколько уже талдычили - и всё "мимо мозга и кассы"...
С первых дней СВО надо было "иниралоф" преревести "на казарму"".
Разнеженные какие, твари конченые.
А фашики так и вычисляют - слишком много "цифрового следа" от этих откровенных ДЕГЕНЕРАТОВ, которые в тылу.
От "жены и сиськи" оторваться не могут - комфорт пропадёт...

Профиль пользователя леонид рыбаков
леонид рыбаков

СМЕРШ--- ЧТО БЫ ВЕРНУТЬ НА ВРЕМЯ СВО НАДО РОДИНУ ЛЮБИТЬ ---А ТО МОГУТ САМИ НА СЕБЯ ВЫЙТИ ПРЕДАТЕЛИ КОРРУПЦИОНЕРЫ ВОТ И НЕ ВОЗДАЮТ РАССТРЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ ПО РАССТРЕЛУ ПРЕДАТЕЛЕЙ ( но вся ***интеллигенция*** переводит стрелки на уголовные преступления и там могут быть перекосы ---МЫ ТРЕБУЕМ ПРЕДАТЕЛЕЙ А НЕ ПРОСТЫХ УГОЛОВНИКОВ .....КАЗНОКРАДЫ ПРЕДАТЕЛИ ЖИВУТ КЛАНОМ  А ЭТИ СВЯЗИ  НАДО РУБИТЬ

Профиль пользователя Олег Орлов
Олег Орлов

То , что ресурсы выделены, еще не означает, что они будут эффективно потрачены.   И я даже не о коррупции, просто обычным выделением ресурсов невозможно решить технические проблемы, воспитать и обучить персонал, повысить мастерство.... На османский флот было выделено больше средств чем,  на русский, притом многократно .  Но это не спасло его от поражения.... Уменье и выучка оказались важнее .. Так же и сейчас можно набрать по объявлению людей , например мигрантов строителей из Таджикистана....  Выделить им триллион долларов и ждать, что они создадут то что создал Илон Маск .. А потом еще их и упрекать, хотя они возможно выкручивались как могли. .