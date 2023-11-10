В Свердловской области мошенники склонили женщину к поджогу военкоматов

Женщины поверили словам неизвестных о том, что в военкоматах укрылись мошенники и их нужно вывести на чистую водуВ Свердловской области мошенникам всё чаще удаётся склонить пенсионеров к попыткам поджечь военкоматы.
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