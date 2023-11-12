Информация о том, что бывший командир одной из частей сил спецопераций ВСУ полковник Роман Червинский координировал подрыв "Северных потоков" является лишь попыткой США сделать из Червинского "козла отпущения".
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