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Свежие комментарии

Обвиняемого в подрывах СП экс-командира ВСУ назвали "козлом отпущения" для США

Информация о том, что бывший командир одной из частей сил спецопераций ВСУ полковник Роман Червинский координировал подрыв "Северных потоков" является лишь попыткой США сделать из Червинского "козла отпущения".

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