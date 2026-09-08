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РФС подтвердил, что «Зенит» обратился в ЭСК по матчу с ЦСКА – из-за руки Абдулкадырова и неназначенного пенальти на Соболеве

В РФС подтвердили, что «Зенит» сделал обращение в ЭСК по итогам матча с ЦСКА в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:2).

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