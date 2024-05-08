Владимир Соловьёв призвал: «Жахнуть бы! Там-то мы не жахали, а здесь бы жахнуть»

У России настолько много тактического ядерного оружия, что нет места для его хранения. Его «испытания-холодный душ», который должен разбудить западные страны и убедить их отказаться от идеи направлять военных на Украину.
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