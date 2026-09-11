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Регион 29

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Архангельские театры готовят для зрителей новые спектакли в сезоне 2026/27

Архангельские театры готовят для зрителей новые спектакли в сезоне 2026/27

Драмтеатр представит пять новых постановок, Театр кукол — шесть, а Театр Панова сосредоточится на трех осенних премьерах.

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