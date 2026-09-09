Ретро обзор Bully (2006). Проблемы с успеваемостью

Что если мастера по открытому миру про разборки бандитов создадут не очередную GTA, а выпустят игру про нелегкую школьную жизнь американского подростка? В этом обзоре посмотрим на этот на первый взгляд рискованный эксперимент – игру Bully 2006 года.
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