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Ретро обзор Bully (2006). Проблемы с успеваемостью

Ретро обзор Bully (2006). Проблемы с успеваемостью

Что если мастера по открытому миру про разборки бандитов создадут не очередную GTA, а выпустят игру про нелегкую школьную жизнь американского подростка? В этом обзоре посмотрим на этот на первый взгляд рискованный эксперимент – игру Bully 2006 года.

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