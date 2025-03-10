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Царьград

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Шутил над семьей за минуту до смерти. Странная болезнь убила принца Люксембурга накануне дня рождения

Шутил над семьей за минуту до смерти. Странная болезнь убила принца Люксембурга накануне дня рождения

Принц Люксембурга Фредерик Нассаунский умер в возрасте 22 лет. Причиной смерти стало редкое генетическое заболевание.

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