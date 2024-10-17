Red Bull призналась в наличии технического трюка на RB20

Red Bull призналась в наличии технического трюка на RB20Getty Images / Red Bull Content PoolКоманда Red Bull Racing подтвердила наличие на машине RB20 хитрого технического устройства, меняющего дорожный просвет в передней части днища.
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