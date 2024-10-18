«Единая Россия» обучила руководителей региональных исполкомов

МОСКВА, 18 октября, ФедералПресс. На базе Высшей партийной школы состоялся ряд семинаров, посвященных подготовке к будущим избирательным кампаниям, укреплению партийной системы, первичек, работе с кадрами.
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