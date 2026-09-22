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Число пострадавших при стрельбе у школы в Турции возросло до 10

Число пострадавших при стрельбе у школы в Турции возросло до 10

Александр Рюмин/ТАСС Подозреваемым в вооруженном нападении на школу в турецкой провинции Манисе оказался 15-летний ученик девятого класса.

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