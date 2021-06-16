На Ханке нашли тела пропавших мужчины и женщины

Супругов, пропавших в Ханкайском районе 11 июня, нашли мертвыми. Тела родителей 3-летнего мальчика прибило к берегу острова, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на следственный комитет Приморского края.
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