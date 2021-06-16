Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Буржуинские Полицейские открывают памятник Советским Милиционерам. Дело хорошее. Правоприемство. А только Сталин не о...Владимир Колоколь...
  • Konstantin Петров
    У меня с детства прививка от оспы. Пойдет? Сказано же, что можно с любой прививкой!Турция теперь при...
  • Konstantin Петров
    Как-то по тихому убрали из КТОФ одну первую буковку. Ну буковка и буковка, в алфавите их много, жалко что ли?. А межд...Военные строители...

На Ханке нашли тела пропавших мужчины и женщины

На Ханке нашли тела пропавших мужчины и женщины

Супругов, пропавших в Ханкайском районе 11 июня, нашли мертвыми. Тела родителей 3-летнего мальчика прибило к берегу острова, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на следственный комитет Приморского края.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх