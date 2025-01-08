Первые Фабы в Днепропетровской области, в Киеве мощные взрывы, «Герани» выбивают объекты врага, удары по Украине на сегодня, 8 января Юлия СоколоваВраг жалуется, что первые ФАБы поразили объекты в Днепропетровской области.