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Новости китайской логистики за 27 августа 2021

1. Выручка индустрии логистических услуг Китая выросла на 14% с января по июль Выручка индустрии логистических услуг Китая выросла на 14 процентов в годовом исчислении и достигла 179,2 трлн юаней (27,6 трлн долларов США) за первые семь месяцев 2021 года, несмотря на воздействие высоких температур, проливных дождей и периодических вспышек коронавируса, согласно данным, опубликованным Китайской … Сообщение Новости китайской логистики за 27 августа 2021 появились сначала на Новостной портал PRC.

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