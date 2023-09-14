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Фонбет Матч звезд КХЛ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» 9-10 декабря. Она еще не введена в эксплуатацию

Мероприятия звездного уик-энда запланированы на 9 и 10 декабря. Новая арена в Петербурге на данный момент еще не введена в эксплуатацию.

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