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ВКС России уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс

ВКС России уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов сообщил о том, что российская авиация уничтожила место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс.

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