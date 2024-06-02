ВКС России уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов сообщил о том, что российская авиация уничтожила место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс.
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