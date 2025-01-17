Названа причина смерти режиссера культового сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча

Дэвид Линч, культовый режиссер «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв», скончался в возрасте 78 лет. Специализирующийся на сюрреалистических детективах в стиле нуар режиссер создал ряд влиятельных работ, получивших признание критиков, включая «Дикие сердцем» и «Голова-ластик».
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