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В столице Адыгеи реконструируют водозаборное сооружение на сумму свыше 14 млн рублей

В столице Адыгеи реконструируют водозаборное сооружение на сумму свыше 14 млн рублей

В Майкопе в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» начались работы по реконструкции отдельных участков городских водопроводных сетей.

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