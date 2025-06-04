В столице Адыгеи реконструируют водозаборное сооружение на сумму свыше 14 млн рублей

В Майкопе в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» начались работы по реконструкции отдельных участков городских водопроводных сетей.
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