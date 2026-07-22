ФСБ задержала агента Киева с бомбой под видом GPS-трекера в метро Петербурга

В Санкт-Петербурге предотвратили теракт против сотрудника оборонного предприятия. По данным ФСБ, фигурант собирал разведывательные сведения и действовал по заданию украинского куратора за денежное вознаграждение.
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