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Самойловка освобождена: группировка «Восток» продолжает наступление в Запорожье

Самойловка освобождена: группировка «Восток» продолжает наступление в Запорожье

Ключевые события на фронте СВО 5 октября 2026 года: подразделения группировки «Восток» освободили Самойловку в Запорожской области, российские войска продолжают наступление в районе Орехово и Доброполья, а на Купянском направлении противник перебрасывает резервы для контрнаступления.

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