Иван Грозный пришел на выборы в Чите

Забайкалец в образе русского царя Ивана Грозного пришёл проголосовать на выборах президента России.Читинец решил порадовать уставших на третий день голосования членов избирательной участковой комиссии и пришел на участок в образе Ивана Грозного.
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