Ильичев: Россия придумала, как платить взносы в ООН в долларах и евро

РИАМО - 17 дек. Российские власти смогли создать механизм, который поможет перечислять членские взносы в институты ООН и различные международные организации в долларах и евро, рассказал директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев в беседе с РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии