Благоустройство, туризм и новые ФАПы: в Камском Устье обсудили развитие района

Фото предоставлено Светланой Загидуллиной В Камском Устье состоялся муниципальный форум «Работаем на результат!», на котором обсудили изменения, произошедшие в районе за последние пять лет, и обозначили задачи на ближайшую перспективу.
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