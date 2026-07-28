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Татар-информ

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Благоустройство, туризм и новые ФАПы: в Камском Устье обсудили развитие района

Благоустройство, туризм и новые ФАПы: в Камском Устье обсудили развитие района

Фото предоставлено Светланой Загидуллиной В Камском Устье состоялся муниципальный форум «Работаем на результат!», на котором обсудили изменения, произошедшие в районе за последние пять лет, и обозначили задачи на ближайшую перспективу.

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