У кого из знаков зодиака во время полнолуния в Козероге 22 июня произойдут перемены в любви Алёна ЮрьеваПолнолуние в Козероге, которое состоится 22 июня, обещает значительные перемены в любовных отношениях для некоторых знаков зодиака.
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